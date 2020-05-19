Врач «Локомотива»: нагрузка на медиков сейчас колоссальная. Их сущность — спасать

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, что в настоящее время он помогает в борьбе с коронавирусом, проводя рабочие смены в московской инфекционной больнице.



«Нагрузка на врачей сейчас колоссальная. Медики первыми принимают удар на себя. Потому что по-другому не могут. Их сущность — спасать. Заразившись, выбывают из строя. Как мы могли в этой вирусной войне остаться в стороне? Брату позвонили, сказали, что не хватает врачей. Те, что остались, принимали на себя тройную нагрузку, работали, порой, до трёх ночи. Илья спросил: «Пошли?» Я сказал: «Пошли!» Существенно переквалифицироваться не пришлось. Один из моих дипломов — терапевтический. Я больше шести лет проработал в больнице нейрохирургом. Для меня не было проблемой вести пациентов. Тем более, что рядом всегда есть врачи, которые здесь постоянно работают. Здорово нам помогает и заведующий отделением, по любому вопросу с ним можно советоваться, он 24 часа на телефоне. На то, чтобы полностью облачиться в защитную экипировку, уходит около 15 минут. Сначала надеваем хирургический костюм, поверх него — комбинезон, на ноги — высокие бахилы, чтобы плотно закрыть ноги. Особо защищаем лицо. Надеваем респиратор с клапаном, поверх него — хирургическую маску, глаза защищаем плотно прилегающими очками.



Мы решили отработать ровно месяц. 21 мая у меня — последнее дежурство. Каждую неделю мы сдаём тесты и кровь на коронавирус. Если мазки и дальше будут отрицательными, то, возможно, на карантине после окончания работы мы пробудем только неделю. В этом случае надо в последний день, а потом ещё дважды получить отрицательные результаты тестов. Думаю, что опыт работы с пациентами, инфицированными коронавирусом, нам обоим с братом будет полезен. Я вообще считаю, что не бывает не нужной информации. Больше всего тяготит неизвестность. А когда ты разобрался, ты уже спокоен. Мы поняли, что все это можно лечить, если не дай Бог, что-то случится с близкими. В какой-то степени это ещё и самоутверждение. Что в трудное время не остались в стороне», — приводит слова Карлицкого «Московский комсомолец».

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