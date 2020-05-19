Агаларов – об альтернативе Путину: Навальный? Его передачи из пальца высосаны

Главный тренер «Махачкалы» Руслан Агаларов поделился мнением о политической обстановке в России.

«Я думаю, в чём я не прав? Почему мне отправляют СМС об оплате ЖКХ из дома, когда у людей работы нет? Потому что я на выборы не ходил. Думал, зачем надо… Теперь я буду ходить туда, голосовать. Может, мой голос что-то определит. А что мне ещё делать, просто недовольство выражать? Многие в России не верят в выборы? Думают: «Всё равно будет то же самое». Но ты сходи, проголосуй, а потом будешь рассуждать. А то у нас никто не ходит, а потом возмущаемся.



Есть ли у меня альтернатива Путину? Ну а кто у нас в стране? Навальный? У него больше критика ради критики, передачи его из пальца высосаны. А что касается Путина, то незаменимых людей нет. Но есть ли у него программа на будущее? Пусть её хотя бы сообщит. Коммунисты раньше пятилетки обозначали.



У нас говорят, что всё будет прекрасно, а через какое-то время мы возвращаемся к началу, и всё заново повторяется. Конечно, не только Путин виноват. Вопрос, как всё решается на местах. Я и сам с таким сталкивался: дал человеку задание, через три дня спрашивал: «Ну как, сделал?» Человек тебе отвечает: «Нет, дверь была закрыта». Ну как же так! Если дверь закрыта, то надо постучать! Если что-то не получается, надо ведь прилагать усилия», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.