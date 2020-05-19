Вадим Евсеев — о 1-м дне сбора «Уфы»: есть серьёзная проблема — комары. Но меня они боятся

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от первой тренировки команды на сборе в Челябинской области.
«Поработали сегодня ударно. Утром провели тренировку и тесты. В хорошем смысле удивлён готовностью ребят. Видно, что эти два месяца они себя держали в форме, тренировались. Саша Сухов и Данила Емельянов выиграли сегодня пик-тест. Беговое упражнение на время, когда надо держать пульс при возрастающем темпе.
Медали и грамоты пока не вручали. Посмотрим, что будет по итогам всего сбора. Тогда и решим. Пообедали. Отдохнули. И пошли на второе занятие. В целом есть удовлетворение от того, какое сейчас движение у игроков. Конечно, надо прибавлять, и будем прибавлять обязательно.
Но есть и проблема. Серьёзная. Комары. Возглавил с помощью нашего штаба борьбу с этими врагами человечества. Меня они боятся. А ребят жалко.
Только первый день этих внезапных весенних сборов. Впереди ещё 15. Тренерский штаб и персонал на поле в масках. Красивые, специальный заказ с логотипом клуба. Игроки без, но у них большая дистанция на поле друг от друга. В любом случае всё под контролем у наших врачей. Про результаты тестов на ковид вы уже, наверное, в курсе. У всей команды – отрицательные. Соблюдали самоизоляцию, хороший иммунитет. Так что работаем почти в полном составе. Ждём, когда подъедут оставшиеся легионеры», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
- 19 мая 2020
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