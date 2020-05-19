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Чемпионат Словении будет возобновлён 5 июня

Чемпионат Словении будет возобновлён 5 июня
Футбол / Прочие турниры 0

Футбольный союз Словении (NZS) на официальном сайте объявил дату возобновления сезона в чемпионате страны, ранее приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Турнир будет возобновлён 5 июня. Полный календарь чемпионата Словении будет утверждён на следующей неделе. Сообщается, что матчи полуфинала Кубка Словении пройдут 9 и 10 июня, а финал турнира состоится 24 июня.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены многие спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано более 320 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,9 млн.

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