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Девушка Роналду заплела Криштиану косу

Девушка Роналду заплела Криштиану косу
Футбол / Италия 0

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новым фото в социальных сетях. Девушка похвасталась косой, которую заплела футболисту.

«Люблю баловать мою любовь. Сегодня мы практикуем косы. Эта модель умеет сидеть на месте», — написала Джорджина Родригес.

Фото можно посмотреть на странице Джорджины Родригес в «Инстаграме».

Напомним, накануне Роналду возобновил тренировки с туринским «Ювентусом» после паузы, возникшей из-за пандемии коронавируса. После введения карантина Роналду отправился в родную Мадейру, где провёл около двух месяцев со своими родными. В начале мая португалец вернулся в Италию, после чего самоизолировался на две недели.

Криштиану Роналду возобновил тренировки с «Ювентусом»
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