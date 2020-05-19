Румынский клуб продлил контракты с игроками на пеньке во дворе
Румынская «Политехника» из города Яссы необычным образом продлила контракты с защитником Космином Фразинеску и нападающим Андреем Кристей.
«Величайшее видео, которое я видел за последнее время. Продление контракта? Давайте сделаем это на пне. Ветераны „Политехники“ Кристя и Фразинеску подписали новые контракты», — написал журналист Эмануэл Рошу в своём «твиттере».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
35-летний Фразинеску выступает за «Политехнику» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Румынии, забил три гола и получил четыре жёлтые карточки.
36-летний Кристя вернулся в «Политехнику» в 2019 году, а ранее выступал за клуб трижды. В этом сезоне он провёл 23 матча в чемпионате Румынии и забил четыре гола.
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