Чемпионат Уэльса завершён досрочно

Руководство футбольной ассоциации Уэльса приняло решение о досрочном завершении национального чемпионата из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Сезон завершён во всех четырёх дивизионах. При подведении итогов учитывалось среднее число набранных клубами очков, так как они провели разное количество матчей.

Чемпионом Уэльса впервые стал «Коннас Куэй», в 26 турах набравший 56 очков, что составило 2,15 очка за матч. Второе место занял «Нью-Сейнтс» (2,00), третье — «Бала Таун» (1,88).

Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Чемпионат Германии стал первым возобновившимся. Досрочно завершены чемпионаты Бельгии, Нидерландов и Франции.