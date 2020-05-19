Египетская полиция задержала банду грабителей, скрывавших лица за масками Салаха

Египетская полиция задержала банду грабителей, которые скрывали лица за масками нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Goal.com.



По информации источника, вооруженная банда из четырёх человек была арестована в Каире при попытке ограбить магазин. Все четверо использовали маски египетского форварда «Ливерпуля» для сокрытия личности. Участники банды попытались скрыться, увидев полицию, но были задержаны и доставлены в участок.



Салах выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В нынешнем сезоне Салах принял участие в 40 матчах за «Ливерпуль», в которых забил 20 мячей и отдал 9 результативных передач. Также форвард является лидером национальной команды Египта. В 67 матчах за сборную Египта Салах забил 41 гол.

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