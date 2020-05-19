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РФС обратился к губернаторам РФ с просьбой разрешить всем клубам РПЛ начать тренировки

РФС обратился к губернаторам РФ с просьбой разрешить всем клубам РПЛ начать тренировки
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», президент РФС Александр Дюков направил письмо губернаторам каждого региона, в котором выступают клуб или клубы РПЛ.

В обращении президент РФС попросил установить, что игроки, персонал, судьи и иные лица, прибывшие с территорий иных субъектов РФ или территорий иностранных государств для участия в организации и проведении матчей, должны освобождаться от необходимости продолжения соблюдения режима самоизоляции с момента подтверждения двух подряд отрицательных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию. К этим лицам не должен применяться режим обсервации. Дюков попросил разрешить клубам возобновить тренировочный процесс основных команд.

РФС просит применить данные меры, так как тестирование лиц, принимающих участие в организации матчей, будет обеспечено согласно протоколу возобновления турнира.

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