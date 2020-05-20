В «Долгопрудном» подтвердили, что клуб готов подняться в ФНЛ

Футбольный клуб «Долгопрудный», занявший второе место в зоне «Запад» ПФЛ, готов принять участие в чемпионате-2020/2021 в Футбольной национальной лиге. Об этом сообщил вице-президент клуба Тарас Воробель.



«Действительно, у нас есть желание и возможности играть в следующем сезоне в ФНЛ. Это правда, могу подтвердить данную информацию. Основной пакет документов для получения соответствующей лицензии направлен руководству лиги, оставшуюся часть предоставим в ближайшие дни. Почему мы хотим уже с сезона-2020/2021 играть в ФНЛ? Есть три ключевых фактора. Первые два, как я уже сказал, это желание и возможности. С первым всё понятно: стремиться как можно выше — это абсолютно нормально и правильно. Было бы странно, если бы таких амбиций у нас не было. Не вмешайся форс-мажор и будь доигран нынешний чемпионат, мы, безусловно, боролись бы за первое место в своей зоне, чтобы оказаться в ФНЛ, но ситуация такова, что сезон в ПФЛ закончен и „Долгопрудный“ финишировал вторым, уступив лидеру одно очко.

Теперь что касается возможностей. Как известно, сегодня многие клубы испытывают проблемы. Некоторые, к сожалению, вовсе закрываются и исчезают по причине финансовых трудностей, однако у нас в этом плане всё стабильно. Совсем недавно мы получили финансовые гарантии от второго крупного соинвестора, что позволяет уверенно смотреть в будущее. Причём это будущее измеряется не одним и не двумя сезонами. Разработана и утверждена долгосрочная стратегия. Мы будем планомерно развивать клуб и команду.

Отдельно нужно сказать об академии, которая станет важнейшей частью «Долгопрудного». Уделяем ей повышенное и пристальное внимание, потому что понимаем, что это фундамент, основа футбольного клуба. При планировании бюджета закладываем на содержание академии, на строительство объектов для неё существенную часть расходов, это ни в коем случае не остаточный принцип. При этом понимаем, конечно, что она будет выполнять и важную социальную функцию, повышая популярность футбола в регионе.

Наконец, третий аргумент. Это наш управленческий опыт. За 8 лет существования «Долгопрудного» мы трижды занимали второе место в ПФЛ и ни разу не опустились ниже восьмой позиции по итогам сезона. Важно и то, что «Долгопрудный» регулярно готовит игроков для команд рангом выше. Футболисты у нас растут. Сейчас у многих на слуху Андрей Мостовой, выступающий в составе «Сочи». Это самый яркий, но далеко не единственный пример. Есть и другие ребята, являющиеся сейчас лидерами в своих клубах ФНЛ. Каковы шансы сыграть в ФНЛ уже предстоящем сезоне? Решение по этому вопросу в любом случае принимает лига. Повторю, мы дали все необходимые гарантии. Думаю, важно и то, какое количество команд примет участие в чемпионате-2020/2021 в ФНЛ, потому что на данный момент, как известно, решения об этом нет. Но мы со своей стороны не видим никаких препятствий для того, чтобы «Долгопрудный» играл в ФНЛ", — сказал Воробель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.