Сон Хын Мин после прохождения военных сборов прибыл в расположение «Тоттенхэма»
Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин после прохождения военных сборов в Южной Корее прибыл в расположение клуба, сообщает пресс-служба клуба.
«Смотрите, кто вернулся!» — говорится в коротком сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» английского клуба.
Напомним, согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать военной службы. Тем не менее корейскому футболисту пришлось пройти усечённые трёхнедельные сборы.
В нынешнем сезоне 27-летний Сон Хын Мин принял участие в 21 матче чемпионата Англии, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
Сон Хын Мин завершил военные сборы, став одним из лучших в своей группе
- 19 мая 2020
-
21:46
-
21:38
-
21:14
-
21:12
-
20:51
-
20:29
-
20:15
-
20:08
-
20:05
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
19:35
-
19:15
-
19:12
-
19:05
-
18:55
-
18:50
-
18:36
-
18:14
-
18:06
-
18:02
-
17:56
-
17:47
-
17:36
-
17:30
-
17:18
-
17:15
-
17:09
-
17:00
-
16:41
-
16:40
-
16:15
-
16:12
-
15:56
Партнерский контент