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Сон Хын Мин после прохождения военных сборов прибыл в расположение «Тоттенхэма»

Сон Хын Мин после прохождения военных сборов прибыл в расположение «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин после прохождения военных сборов в Южной Корее прибыл в расположение клуба, сообщает пресс-служба клуба.

«Смотрите, кто вернулся!» — говорится в коротком сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» английского клуба.

Напомним, согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать военной службы. Тем не менее корейскому футболисту пришлось пройти усечённые трёхнедельные сборы.

В нынешнем сезоне 27-летний Сон Хын Мин принял участие в 21 матче чемпионата Англии, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Сон Хын Мин завершил военные сборы, став одним из лучших в своей группе
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