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«Челси» позволил обвиняемому в изнасиловании футболисту тренироваться с командой

«Челси» позволил обвиняемому в изнасиловании футболисту тренироваться с командой
Футбол / Англия 0

19-летний нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои, задержанный 17 мая по обвинению в изнасиловании, сегодня, 19 мая, тренировался с командой на клубной базе, сообщает Goal.com.

Напомним, столичные полицейские и скорая помощь были вызваны в квартиру спортсмена в Западном Лондоне в 3:35 утра в воскресенье, 17 мая, после сообщения о плохом самочувствии девушки, которая и вызвала службу спасения. Девушка была доставлена в больницу, а спортсмен был задержан на месте происшествия. Уже днём того же дня в квартире футболиста состоялся обыск.

Лондонский «Челси» отказался от комментариев, однако допустил футболиста к тренировкам с командой.

В текущем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Причиной задержания футболиста «Челси» Хадсона-Одои были обвинения в изнасиловании
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