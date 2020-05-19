«Челси» позволил обвиняемому в изнасиловании футболисту тренироваться с командой

19-летний нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои, задержанный 17 мая по обвинению в изнасиловании, сегодня, 19 мая, тренировался с командой на клубной базе, сообщает Goal.com.



Напомним, столичные полицейские и скорая помощь были вызваны в квартиру спортсмена в Западном Лондоне в 3:35 утра в воскресенье, 17 мая, после сообщения о плохом самочувствии девушки, которая и вызвала службу спасения. Девушка была доставлена в больницу, а спортсмен был задержан на месте происшествия. Уже днём того же дня в квартире футболиста состоялся обыск.



Лондонский «Челси» отказался от комментариев, однако допустил футболиста к тренировкам с командой.

В текущем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами.