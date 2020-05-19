Широков — о словах Собянина: они ждут бунта? Чем больше люди дома, тем больше на взводе

Бывший игрок сборной России Роман Широков выразил недовольство карантином в Москве.
«В чём проблема ходить в масках на работу? Почему не проработать меры для открытия пресловутых парикмахерских, небольших кафешек? В Европе там ставят защитные стёкла, например. Можно ведь и у нас это регламентировать. Люди могут потихоньку возвращаться к работе, почему не предложить им хоть что-то на пятьдесят процентов.
Я логику принятия решений понимаю всё меньше и меньше. Сначала заявляется, что ждут увеличения койко-мест. Теперь ещё чего-то ждут. Чего они ждут — бунта какого-то? Ну дождутся, а дальше что? Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе. Да, сидеть они готовы, но и обратно получать что-то хотят. Многие не работают, у многих заканчиваются средства к существованию. Хорошо, что есть меры поддержки, но они, наверное, не до всех доходят в нужном количестве. Люди привыкли к разному уровню жизни, они привыкают к новым условиям, но даже им необходимо ходить на работу и зарабатывать что-то минимальное.
Я смотрел по телевизору, сколько людей ездят в супермаркет в субботу. Там яблоку негде упасть! Люди ходят, почти соприкасаются. Это не рассадник вируса? Да, они ответственные, девяносто девять процентов из них в масках и перчатках, никто не хочет пойти и заразиться. Все будут соблюдать нормы, но почему их не регламентируют? Надеюсь, власти одумаются», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 мая 2020
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