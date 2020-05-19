Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп: был на седьмом небе от счастья, узнав о возвращении к занятиям на базе «Ливерпуля»

Клопп: был на седьмом небе от счастья, узнав о возвращении к занятиям на базе «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что рад возвращению к командным тренировкам на базе клуба.

«Был на седьмом небе от счастья, когда узнал, что мы возвращаемся в тренировкам на базе „Ливерпуля“. Некоторое время нам пришлось обходиться без этого, поэтому здорово снова проводить командные занятия. Думаю, мы будем работать интенсивно, особенно тренеры, у нас было достаточно времени отдохнуть. Не могу дождаться возвращения.

На этой неделе мы прошли тестирование на коронавирус и всё ещё ожидаем результатов. Если все они будут отрицательными, мы сможем начать тренироваться в полноценном составе. Очень рад, что возвращаемся к тренировкам. Всегда говорил, что мы не хотим торопить процесс, но, думаю, время пришло. Это первый шаг, своего рода тренинг по социальному дистанцированию на поле», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Юрген Клопп: будет несправедливо отменить сезон и не признать «Ливерпуль» чемпионом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020