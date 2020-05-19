Клопп: был на седьмом небе от счастья, узнав о возвращении к занятиям на базе «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что рад возвращению к командным тренировкам на базе клуба.
«Был на седьмом небе от счастья, когда узнал, что мы возвращаемся в тренировкам на базе „Ливерпуля“. Некоторое время нам пришлось обходиться без этого, поэтому здорово снова проводить командные занятия. Думаю, мы будем работать интенсивно, особенно тренеры, у нас было достаточно времени отдохнуть. Не могу дождаться возвращения.
На этой неделе мы прошли тестирование на коронавирус и всё ещё ожидаем результатов. Если все они будут отрицательными, мы сможем начать тренироваться в полноценном составе. Очень рад, что возвращаемся к тренировкам. Всегда говорил, что мы не хотим торопить процесс, но, думаю, время пришло. Это первый шаг, своего рода тренинг по социальному дистанцированию на поле», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
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