«Разбираем состав!» Андрей Аршавин сравнил бывших партнёров по «Зениту» с дровами
Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин сфотографировался на куче дров. Он сравнил их с бывшими партнёрами по команде.
«Разбираем состав!» — написал Аршавин в своём «инстаграме», отметив на фотографии Павла Погребняка, Александра Соколенко, Александра Кержакова, Анатолия Тимощука, Владислава Радимова, Владимира Быстрова и Вячеслава Малафеева.
38-летний Аршавин работает в «Зените» советником генерального директора по молодёжному футболу. В бытность футболистом выступал за петербургский клуб с 1999 по 2008 год, в 2012-м, а также с 2013 по 2015 год. В составе «Зенита» Андрей Аршавин — трижды чемпион России, обладатель Кубка Премьер-Лиги, Суперкубка России, Кубка и Суперкубок УЕФА.
«Дуй домой!» Аршавин прокомментировал фото Кержакова с прогулки по центру Петербурга
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