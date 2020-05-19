Капелло: Роналдо доставлял мне больше всего проблем в «Реале»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло рассказал, что самым проблемным игроком в период его работы в «Королевском клубе» был бразильский нападающий Роналдо.

«Роналдо был самым большим талантом, с кем работал. Мы понимали друг друга. Но именно он доставлял больше всего проблем. У него были вечеринки, что угодно. Однажды ван Нистелрой сказал: «Мистер, в раздевалке пахнет алкоголем». Когда Роналдо перешёл в „Милан“, мы стали побеждать. Если говорить о таланте, он был величайшим, без сомнения», — приводит слова Капелло Marca.

Роналдо выступал за «Реал» с 2002 по 2007 год. В составе мадридского клуба он дважды чемпион Испании, дважды выиграл Суперкубок УЕФА, а также — Межконтинентальный кубок и Суперкубок Испании.