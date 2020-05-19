Дэнни Роуз: к игрокам АПЛ относятся так, будто мы лабораторные крысы

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз, выступающий за «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды, высказался о возможном возобновлении сезона в английской Премьер-лиге, приостановленном из-за пандемии коронавируса.



«Люди предлагают нам вернуться к футболу, будто мы морские свинки или лабораторные крысы. Да, так к нам и относятся. Могу представить, как дома они говорят, что футболисты зарабатывают такие большие деньги, что просто обязаны вернуться на поле. Конечно, я мог бы рисковать здоровьем ради развлечения людей, но это не то, чем я хочу заниматься, если честно», — приводит слова Роуза Goal.com.

Чемпионат Англии, как практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс с 19 мая.