Кечинов: Соболев освоится в «Спартаке» и скоро начнёт забивать голы

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о нападающем красно-белых Александре Соболеве, которого клуб выкупил у «Крыльев Советов».

«Видимо, в тех играх, которые Соболев успел провести за «Спартак», он убедил руководство и тренерский штаб в том, что является нужной фигурой и игроком основного состава. Да, он не забил пока ни одного мяча, но играть в «Крыльях» и в «Спартаке» — это две большие разницы. В Москве ты находишься под постоянным прессингом: болельщики и журналисты пристально следят за тобой, и сам бренд клуба действует на игроков. Но Соболев должен освоиться. С его габаритами, фактурой и умением выбирать позицию он скоро начнёт забивать. В «Спартаке» есть футболисты, которые снабдят его передачами. Александр хорош в игре головой и ногами. Если освоится и станет своим в коллективе, то голы придут», — приводит слова Кечинова «Известия».