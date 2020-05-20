Три из шести случаев заражения коронавирусом в АПЛ выявлены в «Уотфорде»

В «Уотфорде» зафиксировано три случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает The Athletic.
Ранее английская Премьер-лига объявила о выявлении шести положительных результатов теста на COVID-19 у представителей трёх клубов АПЛ. Всего было протестировано 748 человек. По информации источника, трое заражённых обнаружены в «Уотфорде». Отмечается, что некоторые футболисты «Уотфорда», включая капитана команды Троя Дини, отказываются выходить на командные тренировки, чтобы не заразиться и позже не принести вирус домой.
Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс с 19 мая.
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