Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Три из шести случаев заражения коронавирусом в АПЛ выявлены в «Уотфорде»

Три из шести случаев заражения коронавирусом в АПЛ выявлены в «Уотфорде»
Футбол / Англия 0

В «Уотфорде» зафиксировано три случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает The Athletic.

Ранее английская Премьер-лига объявила о выявлении шести положительных результатов теста на COVID-19 у представителей трёх клубов АПЛ. Всего было протестировано 748 человек. По информации источника, трое заражённых обнаружены в «Уотфорде». Отмечается, что некоторые футболисты «Уотфорда», включая капитана команды Троя Дини, отказываются выходить на командные тренировки, чтобы не заразиться и позже не принести вирус домой.

Чемпионат Англии, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что клубы английской Премьер-лиги приняли единогласное решение продолжить тренировочный процесс с 19 мая.

АПЛ объявила о шести случаях заражения коронавирусом в трёх клубах
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020