Хонда: надеюсь, Трамп не введёт запрет на сообщение США с Бразилией

Японский полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда прокомментировал слова президента США Дональда Трамп, который рассматривает возможность введения запрета на сообщение с Бразилией из-за пандемии коронавируса.
«Я не согласен с этим. Надеюсь, Трамп найдёт другое решение», — написал Хонда в своём «твиттере».
Бразилия вышла на четвёртое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом по данным Worldometers. На данный момент число заболевших в стране составляет 265 896 человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 17 840 человек.
Хонда присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Ранее 33-летний японский хавбек выступал за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», московский ЦСКА, «ВВВ-Венло» и «Нагою Грампус». Всего за карьеру он провёл 459 матчей, в которых забил 99 голов и отдал 80 результативных передач. Контракт игрока с «Ботафого» действует до 31 декабря 2020 года.
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