Фердинанд: гол в ворота «Ливерпуля» не сравнить с голом в ворота любой другой команды
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал своим любимым гол, забитый им в ворота «Ливерпуля» 22 октября 2006 года. В той игре «МЮ» победил со счётом 2:0.
«Определённо это тот гол, когда я принял мяч, который находился высоко в воздухе, и отправил его в верхний угол. Это лучший. Каррагер отправился в другую сторону, а я опустил мяч и зарядил его в верхний угол. Мощный гол.
Можно забивать кому угодно, но голы соседям или принципиальным соперникам – это что-то особенное. Мне повезло, я забил «Ливерпулю» пару голов. Это чувство не сравнить с тем, когда забиваешь любой другой команде», — приводит слова Фердинанда The Republik of Mancunia.
Всего в 455 матчах за «МЮ» Фердинанд забил 8 голов, 2 из них в ворота «Ливерпуля».
Фердинанд рассказал, что был близок к переходу в «Барселону» в 2008 году
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