«У нас и так со зрителями четыре клуба играют». Широков — о пустых трибунах на матчах РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал возобновление чемпионата России после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.



«Хорошо, что у людей выявляют на ранних стадиях. Во всём мире выявляется наличие вирусов у игроков в командах. Это даже хорошо – человек раньше не знал, что болеет, а сейчас есть возможность победить болезнь и выйти от этого с меньшими потерями для организма.



В «Динамо» пять человек. Три из персонала. Они что, играть не могут? А два футболиста уже в начале июня смогут выходить. Не стоит к этому серьёзно относиться — к разговору о том, что из-за этого могут отменить РПЛ.



Почему у нас будет тяжело смотреть матчи РПЛ без зрителей? В России будет всё по-прежнему. У нас и так со зрителями играют четыре клуба, остальные без. Сколько человек на «Тамбов» ходит? Сейчас даже больше придёт. А «Оренбург»? Это актуально для «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Ростова», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Широков — о словах Собянина: они ждут бунта? Чем больше люди дома, тем больше на взводе