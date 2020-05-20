Просинечки: некоторые назовут Марадону или Роналдо, но для меня Месси — лучший
Бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Роберт Просинечки назвал лучшим игроком в истории футбола нападающего «Барсы» Лионеля Месси.
«Для меня Месси – лучший. Он и так уже много лет определяет результат в «Барселоне», выиграл всё, что только можно, забил такое количество голов и сделал столько передач. И это не говоря о том, как он играет в футбол.
Некоторые назовут Марадону или Роналдо, но для меня Лео лучший игрок из всех что были и есть. Многие вспомнят Криштиану Роналду, или бразильского Роналдо, которые тоже выиграли почти всё, но если выбирать кого-то одного, то это Месси», — приводит слова Просинечки Mundo Deportivo.
На данный момент Просинечки возглавляет турецкий «Кайзериспор», который возглавил в 2019 году.
Просинечки ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Боснии
- 20 мая 2020
-
02:02
-
01:33
-
00:53
-
00:35
-
00:28
-
00:23
- 19 мая 2020
-
23:58
-
23:44
-
23:33
-
23:18
-
23:17
-
22:56
-
22:45
-
22:29
-
22:26
-
22:09
-
21:56
-
21:53
-
21:46
-
21:38
-
21:14
-
21:12
-
20:51
-
20:29
-
20:15
-
20:08
-
20:05
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
19:35
-
19:15
-
19:12
-
19:05
-
18:55
Партнерский контент