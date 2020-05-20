Просинечки: некоторые назовут Марадону или Роналдо, но для меня Месси — лучший

Бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Роберт Просинечки назвал лучшим игроком в истории футбола нападающего «Барсы» Лионеля Месси.



«Для меня Месси – лучший. Он и так уже много лет определяет результат в «Барселоне», выиграл всё, что только можно, забил такое количество голов и сделал столько передач. И это не говоря о том, как он играет в футбол.



Некоторые назовут Марадону или Роналдо, но для меня Лео лучший игрок из всех что были и есть. Многие вспомнят Криштиану Роналду, или бразильского Роналдо, которые тоже выиграли почти всё, но если выбирать кого-то одного, то это Месси», — приводит слова Просинечки Mundo Deportivo.

На данный момент Просинечки возглавляет турецкий «Кайзериспор», который возглавил в 2019 году.