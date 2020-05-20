«ПСЖ» готов включиться в борьбу с «Реалом» за Холанда

«ПСЖ» рассматривает нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в качестве усиления атаки к будущему сезону, сообщает Marca.



По информации источника парижане хотят стабилизировать ситуацию в команде, поскольку нынешние форварды команды Килиан Мбаппе и Неймар могут покинуть клуб. Контракт Мбаппе истечёт в 2022 году, а переговоры по его продлению пока проходят трудно. Неймар в последнее время всё чаще заявляет о намерении вернуться в Испанию.



Таким образом, Холанд может стать заменой как минимум одному их нынешних основных игроков в нападении «ПСЖ».



Ранее сообщалось, что приоритетной задачей «Реала» является приобретение Мбаппе и Холанда. Эрлинг перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 19-летний норвежец принял участие в девяти матчах Бундеслиги (шесть — в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере € 75 млн.

Эрлинг Холанд не перейдёт в «Реал» до лета 2022 года