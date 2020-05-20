Бельерин о троллинге в интернете: если всех привлекут к ответственности, мир будет лучше

Испанский защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, как относится к оскорбительным комментариям в интернете.
«Странно, что в мире, в котором мы живём сегодня, люди ведут себя так. Я думаю, если всех привлекли бы к ответственности, мир стал бы намного лучше. Социальные сети могут быть полезны для общения с фанатами, но это также может быть очень бесчеловечно. Но необходимо научиться справляться с этим. Когда видишь негатив, хочется написать ответ, но затем понимаешь, что на каждое плохое сообщение у вас может быть 100 хороших, которые вы не замечаете», — приводит слова Бельерина TalkSPORT.
25-летний защитник перешёл в «Арсенал» из юношеской команды «Барселоны» в 2011 году. В сезоне-2019/2020 он провёл в составе «Арсенала» 16 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.
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