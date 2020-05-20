Александр Зинченко: мало кто верит в рестарт АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата Англии.

«Я с нетерпением жду возобновления чемпионата — без футбола тяжело. Но, судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, — например, Шотландия завершает чемпионат, — мало кто верит в рестарт АПЛ», — приводит слова Зинченко телеканал Футбол 1.

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится в середине июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах и, скорее всего, на нейтральных стадионах.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание «горожан» от «Ливерпуля», который идёт первым, составляет 25 очков.