«Зенит» продлил контракт с Кокориным, отец Хабиба опять в коме. Главные новости к утру

«ПСЖ» включился в борьбу за Эрлинга Холанда, состояние отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось, в АПЛ выявили шесть случаев заражения коронавирусом и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Хабиб Нурмагомедов остался на первом месте в рейтинге бойцов MMA от ESPN.

2. «Зенит» продлил контракт с Александром Кокориным.

3. Широков — о словах Собянина: они ждут бунта? Чем больше люди дома, тем больше на взводе.

4. «ПСЖ» готов включиться в борьбу с «Реалом» за Холанда.

5. Заразившийся коронавирусом Фарфан ответил на вопрос о завершении карьеры.

6. «Манчестер Юнайтед» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Коутиньо.

7. Источник: состояние отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось, он опять впал в кому.

8. РФС обратился к губернаторам регионов с просьбой разрешить всем клубам РПЛ начать тренировки.

9. АПЛ объявила о шести случаях заражения коронавирусом в трёх клубах. Позже стало известно, что три случая коронавируса выявлены в «Уотфорде».