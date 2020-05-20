«Зенит» продлил контракт с Кокориным, отец Хабиба опять в коме. Главные новости к утру

«ПСЖ» включился в борьбу за Эрлинга Холанда, состояние отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось, в АПЛ выявили шесть случаев заражения коронавирусом и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Хабиб Нурмагомедов остался на первом месте в рейтинге бойцов MMA от ESPN.
2. «Зенит» продлил контракт с Александром Кокориным.
3. Широков — о словах Собянина: они ждут бунта? Чем больше люди дома, тем больше на взводе.
4. «ПСЖ» готов включиться в борьбу с «Реалом» за Холанда.
5. Заразившийся коронавирусом Фарфан ответил на вопрос о завершении карьеры.
6. «Манчестер Юнайтед» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Коутиньо.
7. Источник: состояние отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось, он опять впал в кому.
8. РФС обратился к губернаторам регионов с просьбой разрешить всем клубам РПЛ начать тренировки.
9. АПЛ объявила о шести случаях заражения коронавирусом в трёх клубах. Позже стало известно, что три случая коронавируса выявлены в «Уотфорде».
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