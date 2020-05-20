Зинченко: я не узнал Зане, подумал – это наш водитель автобуса. Сказали, что у него + 7 кг

Защитник «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко рассказал о встрече с одноклубником Лероем Зане.

«Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты — все негативные. Если у всех всё будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе. Когда я уезжал, увидел Лероя Зане. Сначала я его не узнал, подумал — это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, «траванул» за Баварию — он ушел от разговора. Думаю, что там все «на мази», но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс 7 кг», — приводит слова Зинченко Телеканал Футбол 1.

Ранее сообщалось, что Лерой Зане может продолжить карьеру в «Баварии».

Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится в середине июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах и, скорее всего, на нейтральных стадионах.