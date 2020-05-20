«Реал» интересуется полузащитником «Байера» Каем Хаверцем
Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с приобретением полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца. На трансфере настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, сообщает Le10sport.com.
Хаверц — воспитанник «Байера». За первую команду леверкузенцев 20-летний футболист выступает с 2016 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Ожидается, что «Байер» согласится расстаться с Каем примерно за € 100 млн.
В нынешнем сезоне Хаверц записал в свой актив 12 голов и 8 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
В услугах хавбека «Байера» заинтересованы также мюнхенская «Бавария», «Манчестер Юнайтед», каталонская «Барселона», «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен».
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