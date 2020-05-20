Роуз: Робертсон — как чудо природы. Он лучший левый защитник Англии и, возможно, Европы

Защитник «Тоттенхэм Хостпур» Дэнни Роуз, выступающий на правах аренды за «Ньюкасл Юнайтед», оценил уровень игры своего коллеги по амплуа из «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.



«Робертсон выглядит как чудо природы. Я смотрю, как он играет, и в каждом матче он показывает одинаковую отдачу. Уровень его стабильности невероятно высок. Эндрю просто великолепен.



Четыре или пять лет назад мы играли дома с «Халлом», и Робертсон тогда был в их составе, как и Гарри Магуайр. Честно говоря, тогда я не обратил внимания на Эндрю, но затем он перешёл в «Ливерпуль» и стал для команды лучшим левым защитником. В последние два года он лучший на своей позиции в Англии и, возможно, в Европе. Для меня он вне всяких сомнений тот, чьего уровня я хочу достичь. Он лучший», — цитирует Роуза Goal.com со ссылкой на The Lockdown Tactics podcast.

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