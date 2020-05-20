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Вадим Евсеев: утро начинается с кофе. Стаканчик побольше. В такую погоду самое то

Вадим Евсеев: утро начинается с кофе. Стаканчик побольше. В такую погоду самое то
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о работе на тренировочном сборе в Аше.

«Утро начинается с кофе. Стаканчик побольше. В такую погоду самое то. Вчера было солнце, а сейчас моросит дождь. Разнообразие. Самая важная вещь на сборах. После тренировочного процесса, естественно.

Сегодня у нас тоже 2 тренировки. План составлен заранее, но всегда его можно скорректировать. Обсуждаем со штабом это по вечерам: как прошли тренировки, что нужно добавить или убрать на следующий день.

Футболисты обычно спят подольше чем тренеры. Сон — лучшее восстановление. Пусть отсыпаются. Поработаем в Аше ударно, чтобы к возобновлению сезона быть в форме», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

Вадим Евсеев — о сборе «Уфы»: есть хорошое поле, баня, красивая церковь. Попали в сказку
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