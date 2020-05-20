Вадим Евсеев: утро начинается с кофе. Стаканчик побольше. В такую погоду самое то

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о работе на тренировочном сборе в Аше.
«Утро начинается с кофе. Стаканчик побольше. В такую погоду самое то. Вчера было солнце, а сейчас моросит дождь. Разнообразие. Самая важная вещь на сборах. После тренировочного процесса, естественно.
Сегодня у нас тоже 2 тренировки. План составлен заранее, но всегда его можно скорректировать. Обсуждаем со штабом это по вечерам: как прошли тренировки, что нужно добавить или убрать на следующий день.
Футболисты обычно спят подольше чем тренеры. Сон — лучшее восстановление. Пусть отсыпаются. Поработаем в Аше ударно, чтобы к возобновлению сезона быть в форме», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
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