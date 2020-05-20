Фабио Капелло объяснил, в чём проблема «Милана»
Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло рассказал, в чём, по его мнению, заключается проблема клуба, который в последние годы не может добиться прежних результатов.
«Россонери» не хватает последовательности. У них был Гаттузо, но они уволили его, чтобы пригласить Джампаоло, которого затем заменили на Пиоли. У них были Бобан и Мальдини, которым одному за другим указали на дверь. Теперь они решили полностью положиться на иностранцев, включая тренера. Кто знает, поступают ли они правильно?» — цитирует Капелло Football Italia со ссылкой на Libero.
Нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. «Милан», набрав 36 очков в 26 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.
Капелло: Роналдо доставлял мне больше всего проблем в «Реале»
- 20 мая 2020
-
11:28
-
11:16
-
11:06
-
10:53
-
10:51
-
10:25
-
10:24
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:35
-
09:34
-
08:30
-
08:22
-
07:46
-
07:33
-
07:16
-
07:01
-
05:54
-
05:42
-
05:20
-
04:43
-
04:12
-
03:23
-
02:54
-
02:36
-
02:02
-
01:33
-
00:53
-
00:35
-
00:28
-
00:23
- 19 мая 2020
-
23:58
Партнерский контент