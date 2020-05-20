Фабио Капелло объяснил, в чём проблема «Милана»

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло рассказал, в чём, по его мнению, заключается проблема клуба, который в последние годы не может добиться прежних результатов.



«Россонери» не хватает последовательности. У них был Гаттузо, но они уволили его, чтобы пригласить Джампаоло, которого затем заменили на Пиоли. У них были Бобан и Мальдини, которым одному за другим указали на дверь. Теперь они решили полностью положиться на иностранцев, включая тренера. Кто знает, поступают ли они правильно?» — цитирует Капелло Football Italia со ссылкой на Libero.



Нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. «Милан», набрав 36 очков в 26 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

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