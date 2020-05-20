Футболистка сборной США назвала Дональда Трампа белым националистом

Футболистка сборной США Меган Рапино вновь выступила с критикой в адрес президента страны Дональда Трампа.
«Кажется, мы уже знаем, что иммиграция не приводит к потере рабочих мест. На самом деле она полезна для экономики. Мы знаем, что работающие женщины тоже приносят пользу экономике. Мы знаем, что равенство полезно для экономики. И мы знаем, что массовое ущемление наносит ей вред. Оно также плохо сказывается на обществе и в долгосрочной перспективе приводит к большим тратам на войну с наркотиками. Кажется, это уже проверено и доказано.
Сейчас очевидно, что в Белом доме сидит белый националист. Извержение ненависти и указывание на других по всей стране лишь увеличили раздор между людьми, добавили отчаяния, чувства тревожности и страха перед будущим. Поклонникам Трампа никак не облегчили жизнь, серьёзно. Для них не сделали ничего. Он не дал им работу, не сделал их жизнь лучше – он просто дал им ложную причину, почему они, возможно, недовольны тем, как живут. Нет никакого даже подобия движения вперёд», — цитирует Рапино Goal.com со ссылкой на VICE.
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