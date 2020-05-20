Лондон и Амстердам не предоставили гарантий проведения матчей Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил заседание исполкома, поскольку не получил гарантий от властей Лондона и Амстердама о готовности проведения матчей чемпионата Европы — 2020, сообщает The Times.
Ранее Евро-2020, который должен был состояться предстоящим летом, из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Турнир планируют провести в 12 городах на 12 стадионах, двумя из которых являются лондонский «Уэмбли» и амстердамская «Йохан Круифф Арена».
На «Уэмбли» должны пройти семь матчей первенства Европы (три встречи группового этапа, один матч 1/8 финала, полуфиналы и финал). На «Йохан Круифф Арене» запланированы три встречи группового этапа и один матч 1/8 финала.
Другие города, включая Санкт-Петербург, предоставили УЕФА необходимые гарантии.
- 20 мая 2020
-
11:28
-
11:16
-
11:06
-
10:53
-
10:51
-
10:25
-
10:24
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:35
-
09:34
-
08:30
-
08:22
-
07:46
-
07:33
-
07:16
-
07:01
-
05:54
-
05:42
-
05:20
-
04:43
-
04:12
-
03:23
-
02:54
-
02:36
-
02:02
-
01:33
-
00:53
-
00:35
-
00:28
-
00:23
- 19 мая 2020
-
23:58