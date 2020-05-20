Лондон и Амстердам не предоставили гарантий проведения матчей Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил заседание исполкома, поскольку не получил гарантий от властей Лондона и Амстердама о готовности проведения матчей чемпионата Европы — 2020, сообщает The Times.

Ранее Евро-2020, который должен был состояться предстоящим летом, из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Турнир планируют провести в 12 городах на 12 стадионах, двумя из которых являются лондонский «Уэмбли» и амстердамская «Йохан Круифф Арена».

На «Уэмбли» должны пройти семь матчей первенства Европы (три встречи группового этапа, один матч 1/8 финала, полуфиналы и финал). На «Йохан Круифф Арене» запланированы три встречи группового этапа и один матч 1/8 финала.

Другие города, включая Санкт-Петербург, предоставили УЕФА необходимые гарантии.