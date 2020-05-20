Жена Вячеслава Малафеева: 16-летнюю дочку постоянно колбасит переходный возраст

Екатерина Малафеева, жена бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, рассказала о воспитании детей.

«Почему так происходит, что в одной семье, с одним воспитанием такие разные дети? У нас трое детей, старшей дочке — 16 лет, и её постоянно колбасит переходный возраст, который очень сложно даётся нам и ей. Она тяжело справляется с буйством гормонов и периодически чудит так, что хочется прибить или сквозь землю провалиться.

С сыновьями проще, с ними работает дисциплина. Спорт помогает в закалке характера, у Максика сейчас возраст такой, где он отстаивает свои интересы, выражает мнение и объясняет свою точку зрения, мы всегда можем договориться. Он прислушивается к нам, для него мы пример, говорит, когда вырастет, хотел бы помогать в бизнесах.

Алекс ещё ребёнок, но уже видны задатки лидера. Он коммуникабельный и бесстрашный мальчишка. С детства знает, чего хочет, поэтому мы максимально даём ему попробовать разные дисциплины. С хоккеем говорит, что определился. Несмотря на все заносы детей, они остаются нашими детьми», — написала Екатерина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Малафеевой в «Инстаграме».

Напомним, в марте сообщалось, что дочь Малафеева подозревают в продаже наркотиков.