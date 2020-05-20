Жена Вячеслава Малафеева: 16-летнюю дочку постоянно колбасит переходный возраст

Екатерина Малафеева, жена бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, рассказала о воспитании детей.
«Почему так происходит, что в одной семье, с одним воспитанием такие разные дети? У нас трое детей, старшей дочке — 16 лет, и её постоянно колбасит переходный возраст, который очень сложно даётся нам и ей. Она тяжело справляется с буйством гормонов и периодически чудит так, что хочется прибить или сквозь землю провалиться.
С сыновьями проще, с ними работает дисциплина. Спорт помогает в закалке характера, у Максика сейчас возраст такой, где он отстаивает свои интересы, выражает мнение и объясняет свою точку зрения, мы всегда можем договориться. Он прислушивается к нам, для него мы пример, говорит, когда вырастет, хотел бы помогать в бизнесах.
Алекс ещё ребёнок, но уже видны задатки лидера. Он коммуникабельный и бесстрашный мальчишка. С детства знает, чего хочет, поэтому мы максимально даём ему попробовать разные дисциплины. С хоккеем говорит, что определился. Несмотря на все заносы детей, они остаются нашими детьми», — написала Екатерина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Малафеевой в «Инстаграме».
Напомним, в марте сообщалось, что дочь Малафеева подозревают в продаже наркотиков.
- 20 мая 2020
-
11:28
-
11:16
-
11:06
-
10:53
-
10:51
-
10:25
-
10:24
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:35
-
09:34
-
08:30
-
08:22
-
07:46
-
07:33
-
07:16
-
07:01
-
05:54
-
05:42
-
05:20
-
04:43
-
04:12
-
03:23
-
02:54
-
02:36
-
02:02
-
01:33
-
00:53
-
00:35
-
00:28
-
00:23
- 19 мая 2020
-
23:58