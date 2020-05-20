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У всех футболистов ЦСКА, оставшихся в Москве, отрицательные тесты на коронавирус

У всех футболистов ЦСКА, оставшихся в Москве, отрицательные тесты на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Находящиеся в Москве футболисты ЦСКА, а также тренерский штаб и административный состав команды прошли тест на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба клуба, все тесты дали отрицательный результат. Покинувшие Россию на время паузы легионеры пройдут тесты на COVID-19 после возвращения, которое ожидается в течение этой недели.

За нескольких последних дней случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в «Локомотиве», «Рубине» и «Динамо». Ранее COVID-19 был обнаружен у владельца «Спартака» Леонида Федуна. В остальных клубах РПЛ все тесты оказались отрицательными.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

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