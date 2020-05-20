Джек Уилшир из-за коронавируса не смог попрощаться со своим дедушкой
Полузащитник лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир сообщил о смерти своего деда. Из-за пандемии коронавирусной инфекции семья футболиста не смогла попрощаться с родственником.
«Сегодня был тяжёлый день, я потерял Грамбо. Из-за сложившейся ситуации мы не смогли попрощаться, но знаю, как он гордился мной и любил приходить смотреть, как я играю. Так много прекрасных воспоминаний, которые я буду хранить всю жизнь. Рад, что ты успел познакомиться с моими детьми. Память о тебе будет жить вечно», — написал Уилшир на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Джека Уилшира в «Инстаграме».
Джек выступает за «Вест Хэм» с 2018 года. Ране он играл в «Борнмуте», «Болтон Уондерерс» и лондонском «Арсенале».
Джек Уилшир: звучит безумно, но я не чувствовал, что заслуживаю быть в «Арсенале»
- 20 мая 2020
-
13:01
-
12:50
-
12:20
-
12:05
-
11:52
-
11:28
-
11:16
-
11:06
-
10:53
-
10:51
-
10:25
-
10:24
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:35
-
09:34
-
08:30
-
08:22
-
07:46
-
07:33
-
07:16
-
07:01
-
05:54
-
05:42
-
05:20
-
04:43
-
04:12
-
03:23
-
02:54
-
02:36
-
02:02
-
01:33
Партнерский контент