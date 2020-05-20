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Джек Уилшир из-за коронавируса не смог попрощаться со своим дедушкой

Джек Уилшир из-за коронавируса не смог попрощаться со своим дедушкой
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир сообщил о смерти своего деда. Из-за пандемии коронавирусной инфекции семья футболиста не смогла попрощаться с родственником.

«Сегодня был тяжёлый день, я потерял Грамбо. Из-за сложившейся ситуации мы не смогли попрощаться, но знаю, как он гордился мной и любил приходить смотреть, как я играю. Так много прекрасных воспоминаний, которые я буду хранить всю жизнь. Рад, что ты успел познакомиться с моими детьми. Память о тебе будет жить вечно», — написал Уилшир на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Джека Уилшира в «Инстаграме».

Джек выступает за «Вест Хэм» с 2018 года. Ране он играл в «Борнмуте», «Болтон Уондерерс» и лондонском «Арсенале».

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