Аскольд Запашный рассказал об угрозах после конфликта брата с футбольными фанатами

Дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный рассказал о последствиях конфликта брата Эдгарда с футбольными фанатами.



Напомним, Эдгард Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела».



«Выложили наши телефоны в социальные сети внутри своего круга и написали: «Давайте затерроризируем Запашных». И звонили с угрозами мне, моей семье, возле подъезда нас поджидали люди, мне угрожали смертью. Каждый второй звонок был с угрозами убийств. Вот во что всё вылилось, понимаете? Кто-то перевёл целенаправленно тему таким образом, что можно было уйти просто-напросто от основной проблемы. Проблема-то не была решена. Но во всём сделали козла отпущения – Запашного.



Конечно, это было уроком Эдгарду, чтобы он подбирал правильно слова. Медийность – это ответственность. И в данном случае его вина есть, безусловно, в том, что он в принципе не имеет права так слова подбирать», — цитирует Запашного «Р-Спорт».

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на Эдгарда Запашного за слова про фанатов