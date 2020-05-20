Арсен Венгер: не могу представить, что весь сезон пройдёт без зрителей на трибунах

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о проведении матчей на пустых стадионах.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в Англии и других странах весь следующий сезон может пройти без зрителей на трибунах.

«Не могу представить, что весь сезон пройдёт без зрителей. Считаю, что сейчас это вынужденная мера. При этом мы не можем ориентироваться только на финансовый аспект. Не можем позволить себе такой риск. Прежде чем пускать людей на стадионы, нужно убедиться, что там безопасно», — цитирует Венгера L’Équipe со ссылкой на телеканал beIN Sport.

Рестарт нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги запланирован на середину июня. На этот момент таблицу турнира возглавляет «Ливерпуль», который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.