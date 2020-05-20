Виктор Гончаренко: очень рад продлению контракта с великим клубом

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание нового соглашения с «армейцами». Стороны продлили сотрудничество до окончания сезона-2020/2021.
«Очень рад продлению контракта с таким великим клубом. За несколько лет работы в ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера всё здесь стало родным. Благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают.
Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла и игроки прогрессировали. Сделаем для этого всё возможное.
Даже в нынешних непростых условиях, хоть и на расстоянии, мы ощущаем поддержку болельщиков, и она будет двигать нас вперёд. Впереди очень много работы, но когда есть чёткое понимание, для кого ты работаешь и добываешь победы, это окрыляет», — приводит слова Гончаренко пресс-служба «армейцев» на официальном сайте клуба.
- 20 мая 2020
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