Симоне Индзаги близок к продлению контракта с «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги в ближайшее время подпишет новый контракт с римским клубом. Стороны договорились о продлении сотрудничества до конца сезона-2022/2023, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Руководству «Лацио» осталось согласовать незначительные детали с Индзаги. По новому договору зарплата 44-летнего специалиста будет составлять € 2,5 млн в год плюс бонусы.
Симоне возглавляет «Лацио» с 2016 года. До этого он в течение шести лет работал с молодёжной командой римлян. В качестве футболиста Индзаги выступал за «орлов» с 1999 по 2010 год.
Нынешний контракт итальянского специалиста с «Лацио» рассчитан до лета 2021 года.
«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Команда Индзаги отстаёт от туринского «Ювентуса» всего на одно очко.
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