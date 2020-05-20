«Это любовь». Валерий Карпин опубликовал трогательное видео с дочерью

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своём «инстаграме» опубликовал видео с маленькой дочерью.



В ролике девочка идёт к машине и, увидев рядом с ней отца, ускоряется и бежит к нему. Карпин радостно поднимает её на руки.



«Это любовь», — написал тренер.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в апреле у Валерия Карпина родилась пятая дочь. Другие четыре: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.



Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.