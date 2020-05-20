«Это любовь». Валерий Карпин опубликовал трогательное видео с дочерью
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своём «инстаграме» опубликовал видео с маленькой дочерью.
В ролике девочка идёт к машине и, увидев рядом с ней отца, ускоряется и бежит к нему. Карпин радостно поднимает её на руки.
«Это любовь», — написал тренер.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, в апреле у Валерия Карпина родилась пятая дочь. Другие четыре: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.
Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
«Так себе у меня партнёры по просмотру кинофильмов». Жена Карпина показала спящего мужа
- 20 мая 2020
-
15:52
-
15:38
-
15:06
-
15:03
-
14:23
-
14:16
-
13:56
-
13:48
-
13:19
-
13:12
-
13:01
-
12:50
-
12:20
-
12:05
-
11:52
-
11:28
-
11:16
-
11:06
-
10:53
-
10:51
-
10:25
-
10:24
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:35
-
09:34
-
08:30
-
08:22
-
07:46
-
07:33
-
07:16
-
07:01
Партнерский контент