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«Это любовь». Валерий Карпин опубликовал трогательное видео с дочерью

«Это любовь». Валерий Карпин опубликовал трогательное видео с дочерью
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своём «инстаграме» опубликовал видео с маленькой дочерью.

В ролике девочка идёт к машине и, увидев рядом с ней отца, ускоряется и бежит к нему. Карпин радостно поднимает её на руки.

«Это любовь», — написал тренер.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в апреле у Валерия Карпина родилась пятая дочь. Другие четыре: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.

Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

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