«Реал» рассматривает Мане как альтернативу Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в приобретении нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает Le10sport.com.

Изначально приоритетным вариантом для «сливочных» был трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, но сложности с покупкой 21-летнего француза заставили их переключить внимание на Мане.

Ранее стало известно, что Садио не против покинуть «Ливерпуль» и продолжить карьеру в «Реале». По информации СМИ, у 28-летнего сенегальца не лучшие отношения с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

Контракт Мане с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 120 млн.

В нынешнем сезоне Садио забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.