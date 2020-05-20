«Реал» рассматривает Мане как альтернативу Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» заинтересовано в приобретении нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, сообщает Le10sport.com.
Изначально приоритетным вариантом для «сливочных» был трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, но сложности с покупкой 21-летнего француза заставили их переключить внимание на Мане.
Ранее стало известно, что Садио не против покинуть «Ливерпуль» и продолжить карьеру в «Реале». По информации СМИ, у 28-летнего сенегальца не лучшие отношения с главным тренером команды Юргеном Клоппом.
Контракт Мане с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 120 млн.
В нынешнем сезоне Садио забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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