Лерой Зане готов снизить требования по зарплате на 30 процентов ради перехода в «Баварию»
Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане хочет перейти в «Баварию» и готов пойти на уступки ради осуществления сделки.
Как сообщает Sport Bild, 24-летний игрок выразил готовность снизить требования по зарплате на 30 процентов, чтобы трансфер состоялся. Этот шаг связан с влиянием паузы из-за коронавируса на футбольный рынок.
Ранее сообщалось, что переманить Лероя из «Манчестер Сити» хотел «Ливерпуль».
Напомним, Зане был близок к переходу в «Баварию» ещё прошлым летом, однако в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» получил травму крестообразных связок колена и выбыл из строя на несколько месяцев. В дальнейшем сообщалось, что «Бавария» продолжает вести переговоры с «Манчестер Сити» по форварду.
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