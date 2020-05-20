Экс-врач «Спартака»: если пожилого посадить сидеть дома, может развиться пневмония

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о важности прогулок.

«Почему власти до сих пор не особо выпускают людей гулять? Они перестраховываются. Они боятся, что люди будут бесконтрольно выходить из дома, объясняя это необходимостью занятий на свежем воздухе.

Вторая причина – у властей, возможно, нет личного опыта оздоровления. Может, они никогда не бегали трусцой в парке, не ездили на велосипеде, а сейчас не понимают, насколько это важно. Но старшему поколению сидеть дома противопоказано.

Если пожилого человека, у которого нет никаких хронических заболеваний, просто посадить сидеть дома, у него могут развиться всякие осложнения. Прежде всего с дыхательной системой, вплоть до застойной пневмонии.

Человек должен двигаться, дышать. Неразрешение занятий спортом на открытом воздухе — большая ошибка. В большинстве европейских стран и в США этот вопрос решён в пользу людей, которые хотят проявлять какую-то активность на воздухе», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.