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«Барселона» по-прежнему заинтересована в Маттейсе де Лигте

«Барселона» по-прежнему заинтересована в Маттейсе де Лигте
Футбол / Испания 0

Руководство каталонской «Барселоны» следит за ситуацией защитника туринского «Ювентуса» Маттейса де Лигта. Сине-гранатовые по-прежнему заинтересованы в 20-летнем футболисте, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» пыталась приобрести де Лигта летом 2019 года, но защитник, выступавший тогда за амстердамский «Аякс», выбрал «Ювентус». Нидерландец пока не намерен уходить из туринского клуба, но если ситуация изменится, каталонцы попытаются его заполучить.

Контракт Маттейса с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 67,5 млн.

В нынешнем сезоне де Лигт забил 2 гола в 20 матчах итальянской Серии А. Он провёл также 5 встреч в Лиге чемпионов и 2 матча в Кубке Италии.

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