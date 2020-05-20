Вартапетов оценил теории чипирования людей и распространения коронавируса через 5G

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о теориях заговора вокруг коронавируса.



«Знаю, что есть резерв коечного фонда, достаточное количество аппаратов ИВЛ. Они, к счастью, не все задействованы. Это вопрос философский, вопрос отношения. Есть люди, которым достаточно незначительного повода, чтобы впасть в депрессию, в панику, начать обсуждать, верить каким-то слухам.



Интернет добавляет психологической нагрузки. Я не верю в теории заговора, все эти слова про то, что нас пересчитывают и чипируют, вызывают смех! 5G ещё обвиняют – это полный бред. Если бы такой вирус был в 70-80-е годы, когда не было интернета, моментальных коммуникаций между людьми, то подобная вспышка вирусной инфекции просто прошла бы незамеченной.



Преувеличена ли ситуация с вирусом? Нужно задать себе вопрос – изменилась ли общая смертность в период с января по май по сравнению с прошлыми годами? Так вот, в целом она не изменилась. Все ужасы, которые приписывают коронавирусу, не оправданы. Да, стали выявлять вирус у людей, у которых есть серьёзные хронические заболевания. К сожалению, они умирают по разным причинам, при этом будучи инфицированными COVID-19. На первый взгляд, получается ужасающая статистика. Но если разобраться в этом с холодной головой, то никакой катастрофы нет», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Интервью с Михаилом Вартапетовым доступно на «Чемпионате».