Вартапетов: многие объявят себя банкротами, страна недополучит денег. Кому от этого лучше?

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мнением о мерах, принимаемых государствами на фоне пандемии коронавируса.



«Если власти хотят штрафовать за отсутствие масок, то сначала этими масками людей нужно обеспечить. Но когда вам перед входом в магазин или на предприятие будут бесплатно выдавать маску, а вы откажетесь её надеть, то можно и оштрафовать. Если вы покупаете за собственные деньги, то у вас должно быть право выбора. В Армении, где я сейчас нахожусь, шаг за шагом снимают ограничения, мы возвращаемся к нормальной жизни. Но вероятность заражения по-прежнему высока, поэтому носить маску необходимо.



В России не объявляли ЧС? Мы почему-то стесняемся называть вещи своими именами. Армения пошла по другому пути. Да, это, конечно, другое экономическое бремя. При объявлении ЧС государство берёт на себя обязанности по содержанию большой категории граждан, которые временно не работают. Но им обязательно нужно помогать! Многие объявят себя банкротами, и кому от этого будет лучше? Стране от этого точно лучше не будет, она недополучит налоги, денег.



Урон экономике несопоставим с теми опасностями, которые влечёт за собой заболевание. Крайне положительно отношусь к пути Швеции и Беларуси, которые оставили всё как есть. Была бы моя воля, я бы всем странам порекомендовал перенять этот опыт. России тоже надо было пойти этим путём. Но сейчас необходимости в этом уже нет», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Полное интервью с Михаилом Вартапетовым доступно на «Чемпионате».