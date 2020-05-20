Ван Нистелрой опроверг слова Капелло о запахе алкоголя в раздевалке «Реала»

Экс-нападающий мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой опроверг слова бывшего главного тренера «сливочных» Фабио Капелло, который заявил, что нидерландец жаловался ему на запах алкоголя в раздевалке команды.

Итальянский специалист намекнул, что запах спиртных напитков исходил от бразильского форварда Роналдо.

«Категорически отрицаю, что жаловался Капелло на «запах алкоголя» в раздевалке «Реала». С первого дня все игроки команды демонстрировали максимальный профессионализм. Каждый из нас работал ради эмблемы клуба и защищал её», — написал ван Нистелрой на своей странице в «Твиттере».

Руд выступал за «Реал» с 2006 по 2010 год. Вместе с Роналдо он провёл первую половину сезона-2006/2007, после чего бразилец перешёл в «Милан».