Мануэль Нойер прокомментировал продление контракта с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал новость о продлении контракта с клубом до лета 2023 года.



«В течение нескольких недель после объявления паузы я не хотел принимать решение, потому что не было понятно, когда и как возобновится Бундеслига и возобновится ли она вообще. Мне было важно продолжить работать с нашим тренером вратарей Тони Тапаловичем. Теперь все вопросы решены, и я смотрю в будущее с большим оптимизмом. Чувствую себя очень комфортно в «Баварии», это мой дом. Этот клуб – один из лучших в Европе», — цитирует Нойера пресс-служба «Баварии».



Нойер перешёл в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. В составе мюнхенского клуба 34-летний голкипер семь раз выиграл чемпионат Германии, четыре раза — Кубок страны, трижды — Суперкубок. Кроме того в 2013 году Нойер в составе «Баварии» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

«Бавария» объявила о продлении контракта с Мануэлем Нойером